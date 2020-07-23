На Ямале в озере нашли почти полный скелет взрослого мамонта

В ямальском озере Печевалавато в 25 километрах от села Сеяха нашли почти полный скелет взрослого мамонта. Останки были обнаружены несколько дней назад, однако исследователи получили представление о масштабах находки только сейчас, после изучения костей.

— Тундровики подняли на поверхность часть черепа животного, нижние челюсти, несколько рёбер, фрагмент конечности (стопы) с сохранившимися сухожилиями. В целях сохранности находки они перенесли найденные останки далее по пляжу и оставили в воде во избежание пересыхания, — рассказали в научном центре изучения Арктики.

Прибывшие на место находки исследователи достали из воды ещё более десятка рёберных костей, фаланги, бедренную кость и другие фрагменты скелета мамонта. На месте раскопок из грунта выступает часть массивной тазовой кости, извлечь которую участники экспедиции пока не смогли. Учёные предполагают, что на большой глубине в иле залегает остальная часть скелета, но для её извлечения нужна будет специальная техника.

В течение недели специалисты станут работать над извлечением костей. Уже найденные фрагменты костей доставят в музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского для дальнейшей консервации и тщательного изучения.