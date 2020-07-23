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Беглов подписал закон о запрете рюмочных и "наливаек" в жилых домах Петербурга

А вот судьбу небольших "авторских баров", популярных среди петербуржцев и туристов, будет решать специальная рабочая группа. Если владельцы ведут бизнес добросовестно, бояться нечего, уверяют власти.

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Фото © Pixabay

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 квадратных метров. Документ опубликован на сайте Смольного.

Закон вызвал широкий резонанс, поскольку под его действие могут попасть не только так называемые наливайки, но и небольшие бары и кафе, популярные среди петербуржцев и туристов. Однако власти города утверждают, что такой задачи у них нет: главное, чтобы заведение не мешало местным жителям и вело свою деятельность добросовестно. В связи с этим Беглов поручил профильным комитетам и рабочим органам парламента совместно с экспертами разработать дополнения, которые урегулируют деятельность "авторских баров", сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства, — отметил губернатор.

О том, что сотни заведений в Санкт-Петербурге оказались под угрозой закрытия, Лайф сообщал и ранее. Однако представитель Комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок заверил, что площадь большинства баров, которые особенно переживают за свою судьбу, больше 50 квадратных метров, а значит, никакие санкции им не грозят.

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