Беглов подписал закон о запрете рюмочных и "наливаек" в жилых домах Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 квадратных метров. Документ опубликован на сайте Смольного.

Закон вызвал широкий резонанс, поскольку под его действие могут попасть не только так называемые наливайки, но и небольшие бары и кафе, популярные среди петербуржцев и туристов. Однако власти города утверждают, что такой задачи у них нет: главное, чтобы заведение не мешало местным жителям и вело свою деятельность добросовестно. В связи с этим Беглов поручил профильным комитетам и рабочим органам парламента совместно с экспертами разработать дополнения, которые урегулируют деятельность "авторских баров", сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

— На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства, — отметил губернатор.