Применяют взрывы. Лайф снял с высоты птичьего полёта масштабную реконструкцию СК "Олимпийский"

Жителей Москвы сегодня напугали звуки взрывов, которые начали раздаваться с места реконструкции спорткомплекса "Олимпийский". Некоторые жильцы расположенных рядом домов даже позвонили в полицию. Представители комплекса призвали горожан не волноваться, они заверили — это всё плановые работы.

— Просто идёт реконструкция объекта. Масштаб работ очень большой, и поэтому какие-то процессы по демонтажу приходится делать с помощью детонаций. Там всё контролируется специалистами, — рассказали Лайфу в пресс-службе комплекса.