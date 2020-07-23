Применяют взрывы. Лайф снял с высоты птичьего полёта масштабную реконструкцию СК "Олимпийский"

Жителей Москвы сегодня напугали звуки взрывов, которые начали раздаваться с места реконструкции спорткомплекса "Олимпийский". Некоторые жильцы расположенных рядом домов даже позвонили в полицию. Представители комплекса призвали горожан не волноваться, они заверили — это всё плановые работы.
— Просто идёт реконструкция объекта. Масштаб работ очень большой, и поэтому какие-то процессы по демонтажу приходится делать с помощью детонаций. Там всё контролируется специалистами, — рассказали Лайфу в пресс-службе комплекса.
Олимпийский взрывают так мощно, что дом трясёт. Подняли пыль #олимпийский #мещанка #взрыв pic.twitter.com/fWiXzwYp88— Ви (@krutayavi) July 23, 2020
На кадрах Лайфа, снятых с дрона, видно, что внешний облик сооружения сохранён, но внутри большинство конструкций разрушены. После проведения работ к 2023 году должны появиться аквапарк, концертный зал, огромный кинотеатр, центр экстремального спорта.