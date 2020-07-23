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Применяют взрывы. Лайф снял с высоты птичьего полёта масштабную реконструкцию СК "Олимпийский"

Представители комплекса заверили, что процесс полностью контролируют специалисты.

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Жителей Москвы сегодня напугали звуки взрывов, которые начали раздаваться с места реконструкции спорткомплекса "Олимпийский". Некоторые жильцы расположенных рядом домов даже позвонили в полицию. Представители комплекса призвали горожан не волноваться, они заверили — это всё плановые работы.

Просто идёт реконструкция объекта. Масштаб работ очень большой, и поэтому какие-то процессы по демонтажу приходится делать с помощью детонаций. Там всё контролируется специалистами, — рассказали Лайфу в пресс-службе комплекса.

На кадрах Лайфа, снятых с дрона, видно, что внешний облик сооружения сохранён, но внутри большинство конструкций разрушены. После проведения работ к 2023 году должны появиться аквапарк, концертный зал, огромный кинотеатр, центр экстремального спорта.

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