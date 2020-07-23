В семи парках Москвы возобновились экскурсии

Экскурсии под открытым небом возобновились в семи парках Москвы: Измайловском, Воронцовском, парках "Митино", "Кузьминки", "Северное Тушино", "Сокольники" и музее-усадьбе "Кусково". Пресс-служба Мосгорпарка сообщила, что их проводят профессиональные гиды, искусствоведы, историки, биологи, зоологи и другие специалисты.
Первые экскурсии состоятся уже в эти выходные. Так, 25 июля в 13:00 можно бесплатно узнать про "Тайны усадьбы Воронцово". На экскурсии искусствовед расскажет про архитектурные черты имений XVIII века, а также о появлении в России псевдоготического стиля и многом другом. Для участия нужна предварительная запись по телефону.
В "Сокольниках" первая экскурсия состоится 26 июля в 14:30. Её участники увидят, где охотились цари, как Пётр I организовал майские гулянья в парке, ставшие самым популярным московским праздником. А 9 августа в 14:30 желающие могут отправиться на познавательную прогулку в "Парк советского периода". Обе экскурсии платные.
Большое разнообразие мероприятий также предлагает усадьба "Кусково" и парк "Кузьминки". В "Северном Тушино" гостей ждёт обзор дизельной подлодки Б-396 "Новосибирский комсомолец". Информация о расписании и ценах на мероприятия представлена на сайте Мосгорпарка.
Ранее сообщалось, что выпускной для школьников пройдёт в Москве в парке Горького 24 июля в традиционном формате.
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