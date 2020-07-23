"Не вдохновляет". Порнозвезда отказалась рисовать Аршавина, с которым у неё сорвался интим

Порнозвезда-художница Лола Тейлор (Любовь Бушуева) из Тюмени, которая ранее рассказала о сорвавшемся интиме с Андреем Аршавиным, отказалась рисовать портрет экс-капитана сборной России. Она увлекается написанием картин в свободное от работы время.
— Аршавин меня не вдохновляет, зачем я буду его рисовать? Он не достоин моей кисти. Для меня картины — это нечто большее. И он в это большее не вписывается, — передаёт Ura.ru. слова художницы.
Ранее Лола Тейлор заявила, что бывшие игроки "Зенита" Андрей Аршавин и Владимир Быстров отказались от секса с ней после попытки сделать селфи. Порноактриса утверждает, что познакомилась со спортсменами в Геленджике. Они с подругой якобы пришли в номер к спортсменам, но до самого главного дело не дошло из-за её маленькой просьбы.
На следующий день звезда фильмов для взрослых снова нашла футболистов в том же заведении, снова попросила о селфи и спросила, не обиделись ли они на неё. Футболисты вновь отказали ей в совместном фото, но девушка сняла этот момент на видео.
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