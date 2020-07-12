Экс-супруга Аршавина шокировала подписчиков преображением после пластики

Алиса Казьмина, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, легла под нож хирурга. Спустя долгое время светская львица вновь напомнила о себе и опубликовала в Instagram фото после ринопластики и увеличения губ.
Фото "до" © Instagram / kazmina_alisia_mb
Подписчики разошлись во мнениях. Для кого-то эти изменения показались слишком радикальными, кто-то заявил, что Казьмина потеряла былую красоту, а кому-то, напротив, эксперимент понравился. Третьи вступили в спор с комментаторами, требующими вернуть естественность.
"Вас не узнать после операции", "Такой красивый носик испортили", "А мне нравится!" — высказались комментаторы.
Андрей Аршавин был лишь однажды официально женат. И именно Алису Казьмину в 2016 году он повёл под венец после нескольких лет отношений. В браке у них родилась дочь Есения. Спустя пару лет пара развелась. Долгое время об Алисе ничего слышно не было.