Какие виды секса для омоложения использовали древние цивилизации

В большинстве древних культур считалось, что именно сексуальное здоровье особенно важно для человека, что именно этот тип энергии помогает привлечь в жизнь всевозможные блага, а также способен продлить долголетие. Поэтому секс в понимании римлян, китайцев и индийцев был не просто способом омолодиться.
В античном мире
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До нас дошли легенды об омоложении богатых римлян и греков при помощи секса с девственницами. Считалось, что энергия юных тел даёт пожилым людям силу и продлевает долголетие. Многие из восточных правителей укладывались спать в плотном окружении молодых девушек. Сторонники этого увлечения считали, что вступление в интимную связь партнёров с большой разницей в возрасте останавливает старение организма и открывает пожилому партнёру второе дыхание.
В Индии
В Древней Индии секретами тантрического секса владели только две высшие касты — жрецы и воины. Позднее это учение стало доступно всем и подверглось искажению — всё больше сводилось к оргиям. Первоначально ритуальный секс в индуистской и буддийской тантрической традиции означал слияние мужчины и женщины, которые, согласно древней культуре, достигали телесного и духовного единения с избранным ими божеством (Шакти). Перед интимным актом партнёры проводили медитации, чтобы разбудить и обострить тактильные ощущения, вкусовые рецепторы, обоняние и освободить сознание от лишних мыслей и идей.
Душ, натёртые маслом и благовониями тела, тантрический массаж тел были первым шагом, затем начинались упражнения для растяжки и расслабления мышц, а после небольшой медитации партнёры синхронизировали дыхание. Большая роль отводилась долгой прелюдии. В тантрическом сексе обязательно использовалась позиция "яб-юм", когда не доминирует ни мужчина, ни женщина, происходит контакт глаз и слияние в поцелуе.
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Считается, что в патриархальном обществе эта практика стала использоваться с социальными целями — для получения правящей элитой особенной силы и укрепления таким образом своей власти. Секс такого качества омолаживал пары и позволял перейти в моральном плане на более высокий уровень. Позднее это учение стало делиться на белую тантру и тёмную. Вторая дошла до современности в виде религиозных учений и практик за деньги в спортзалах от различных "гуру", которые имеют весьма отдалённые представления о целях, качестве и устройстве этого инструмента.
В Китае
Секс в даосском Китае воспринимался как слияние женского и мужского начал — инь и ян (положительной и отрицательной энергии). Путём поддержания баланса между этими двумя силами можно якобы достичь совершенной духовной гармонии и физического благополучия. Слияние должно было быть продолжительным. При этом тем, кто тренировал йогу, нужно было довести подругу до оргазма несколько раз, воздержавшись самому, направить семя внутрь себя для пополнения энергией чакр. Больше всего ци, считают даосы, содержится в мужском семени. Приверженцы даосизма полагали, что мужчина не должен расходовать слишком много спермы. В связи с этим древним китайским мужчинам советовали не эякулировать во время секса, таким образом сохраняя здоровье и силы.