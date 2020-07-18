Какие виды секса для омоложения использовали древние цивилизации

В большинстве древних культур считалось, что именно сексуальное здоровье особенно важно для человека, что именно этот тип энергии помогает привлечь в жизнь всевозможные блага, а также способен продлить долголетие. Поэтому секс в понимании римлян, китайцев и индийцев был не просто способом омолодиться.

В античном мире

Фото © Wikipedia

До нас дошли легенды об омоложении богатых римлян и греков при помощи секса с девственницами. Считалось, что энергия юных тел даёт пожилым людям силу и продлевает долголетие. Многие из восточных правителей укладывались спать в плотном окружении молодых девушек. Сторонники этого увлечения считали, что вступление в интимную связь партнёров с большой разницей в возрасте останавливает старение организма и открывает пожилому партнёру второе дыхание.

В Индии

В Древней Индии секретами тантрического секса владели только две высшие касты — жрецы и воины. Позднее это учение стало доступно всем и подверглось искажению — всё больше сводилось к оргиям. Первоначально ритуальный секс в индуистской и буддийской тантрической традиции означал слияние мужчины и женщины, которые, согласно древней культуре, достигали телесного и духовного единения с избранным ими божеством (Шакти). Перед интимным актом партнёры проводили медитации, чтобы разбудить и обострить тактильные ощущения, вкусовые рецепторы, обоняние и освободить сознание от лишних мыслей и идей.

Душ, натёртые маслом и благовониями тела, тантрический массаж тел были первым шагом, затем начинались упражнения для растяжки и расслабления мышц, а после небольшой медитации партнёры синхронизировали дыхание. Большая роль отводилась долгой прелюдии. В тантрическом сексе обязательно использовалась позиция "яб-юм", когда не доминирует ни мужчина, ни женщина, происходит контакт глаз и слияние в поцелуе.

Фото © Shutterstock

Считается, что в патриархальном обществе эта практика стала использоваться с социальными целями — для получения правящей элитой особенной силы и укрепления таким образом своей власти. Секс такого качества омолаживал пары и позволял перейти в моральном плане на более высокий уровень. Позднее это учение стало делиться на белую тантру и тёмную. Вторая дошла до современности в виде религиозных учений и практик за деньги в спортзалах от различных "гуру", которые имеют весьма отдалённые представления о целях, качестве и устройстве этого инструмента.

В Китае