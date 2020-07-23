Вакцинацию россиян из групп риска могут начать уже в августе

Прививки от коронавируса гражданам из категории риска, в первую очередь медикам, могут начать делать уже в августе, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Мы планируем, что это всё будет развиваться в этом году, уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким категориям — конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, — категориям риска будет предложена вакцина, — цитирует министра "Интерфакс".

Более широкое применение препарата планируется, когда завершатся клинические исследования и будет выдано разрешение. При этом глава Минздрава не исключил, что параллельно будет проводиться и третья фаза клинических исследований, а затем начнётся масштабное производство и масштабное применение.