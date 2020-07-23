Выгодно тратить. Функции мобильных приложений "Пятёрочки", "Магнита" и "Перекрёстка", о которых вы не знали

Карты супермаркетов есть почти у каждого покупателя. Даже если пластик с собой носить неудобно, есть мобильные приложения: показываешь штрих-код с экрана смартфона, получаешь виртуальные бонусы, пользуешься выгодой от покупок. Но о многих функциях предложений ретейлеров мы даже не догадывались.

"Магнит" с партнёрами

Новым участникам программы лояльности торговой сети "Магнит" ретейлер даёт поощрительные бонусы — 0,5% от покупок. Ко дню рождения — за три дня и в течение трёх дней после — покупатель получает 2% бонусов от суммы покупок. Такой же бонус зачисляется при выборе товаров премиальной категории. Какая именно категория будет премиальной, зависит от выбора покупателя в приложении. Кстати, карта "Магнита" работает по всей сети: в магазинах "Магнит у дома", гипермаркетах "Магнит", "Магнит-косметик", "Магнит-аптека", супермаркетах "Магнит семейный".

Фото © "Магнит"

Кроме того, увеличить бонусы на карте "Магнита" можно в магазинах-партнёрах. Их полный перечень указан на официальном сайте ретейлера. Например, вы решили купить новые джинсы в магазине Gloria Jeans. 10% от этой покупки можно вернуть бонусами на карту "Магнита". Для этого нужно перейти на сайт "Глории" с сайта "Магнита" на компьютере. В течение 40 дней получите кешбэк. "Спортмастер" вернёт 5%, "М.Видео" — 1,5%, "Эльдорадо" — 1,2%.

"Перекрёсток" приглашает в клуб

Владельцы карт "Перекрёстка" через мобильное приложение могут стать членами семейного клуба. Его участникам доступны скидки до 40% на товары брендов — партнёров клуба и привилегии на покупки во всех категориях детских товаров, а по выходным — скидка на большие семейные покупки любых товаров.

Также можно вступить в винный клуб и в клуб ценителей виски. Приложение регулярно будет сообщать покупателю о новых акциях и скидках, а выбирать напитки будет проще благодаря специальному рейтингу, который учитывает оценки сомелье, других покупателей и цену за бутылку.

Скриншот © "Перекрёсток"

В отличие от "Магнита", покупатели "Перекрёстка" могут не только копить бонусы на карту, делая покупки в партнёрских магазинах сети, но и тратить. Например, 12 баллов на карте "Перекрёстка" — это 1 миля, которую можно использовать при приобретении авиабилетов на самолёты S7, или 1 бонус в самолётах "Уральских авиалиний".

Если предъявить карту клуба "Перекрёсток" в ювелирных магазинах "585 Золотой", то вам дадут скидку 15% на все украшения.

"Пятёрочка" предлагает категории на месяц

Ежемесячно в приложении "Выручай-карты" от сети магазинов "Пятёрочка" обновляются категории продуктов, по которым будет повышенное начисленное баллов. Выбрать нужную категорию покупатель может самостоятельно. Если в вашей семье очень любят творог, то июльское предложение ретейлера будет для вас очень кстати.

Как ранее писал Лайф, покупатели "Пятёрочки" теперь могут через приложение регулировать ассортимент товаров . Покупаете какой-то продукт, ставите оценку в приложении. Худшие товары, по мнению большинства покупателей, будут удалены с полок магазинов. При этом за каждую оценку клиент получает дополнительные баллы на карту, которые потом можно списать на кассе и оплатить ими до 100% суммы покупки.

Скриншот © "Пятёрочка"

У "Пятёрочки", как и у "Перекрёстка", есть свои клубы — барный и детский. В первом можно устанавливать повышенное начисление баллов на пиво, вино и крепкий алкоголь. В детском клубе дополнительные баллы покупатель получает за покупку товаров для детей. Здесь же есть статьи с советами для родителей по питанию и уходу за их малышами.