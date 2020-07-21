Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Мелкий шрифт и хитрые предложения. Что скрывают акции "Пятёрочки" и "Магнита" и куда жаловаться, если скидки не работают

210

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Post cover

Платишь за один товар — второй в подарок. Или покупаешь пять бутылок вина — шестая в подарок. Вроде бы очень выгодное предложение, только читать информацию на ценнике нужно внимательнее.

Хотела в "Магните" купить йогурт. Акция была "три по цене двух". Но на кассе выяснилось, что на меня эта акция не распространяется, ведь у меня нет карты магазина. Об этом в ценнике было сказано. Но очень мелким шрифтом. Пришлось покупать за полную стоимость, стыдно было отказываться, люди в очереди накопились уже, — рассказывает покупательница "Магнита" в Челябинске Юлия.

Действительно, многие супермаркеты хитрят и об условиях акции пишут мелко, зато о возможной выгоде — крупно. По закону магазин не имеет права доводить информацию до покупателя в сложной и непонятной форме. Если вы видите, что условия участия в акции указаны таким образом, что прочитать можно только с помощью лупы, обратитесь к администратору магазина или сфотографируйте ценник и приложите его к жалобе в Роспотребнадзор. Супермаркет обяжут исправить нарушения, а вы не потратите деньги и убережёте других покупателей.

Срок истёк

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

В "Пятёрочке" до 31 января 2021 года действует акция "5+1" на вина. Конечно, не на весь ассортимент, а на какие-то определённые позиции. Но подвох в том, что позиции эти магазины меняют. В этом месяце одна марка вина подпадает под "выгодное предложение", а в следующем — другая. Если вы не посмотрели на информацию на ценнике и взяли те бутылки, которые понравились вам месяц назад, придётся платить за все.

На другие напитки и продукты в супермаркетах регулярно проводятся акции. Но когда специальные предложения заканчиваются, товароведы не спешат убирать ценники и писать актуальную информацию. Покупатель берёт товар в надежде купить его выгодно, но на кассе выясняется, что акция уже не работает и платить нужно 100% от цены.

По словам председателя общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова, покупатель вправе требовать, чтобы товар ему продали по той стоимости, которая указана на ценнике.

Если вам уже пробили товар и разницу в ценнике и в чеке вы увидели уже после того, как оплатили покупку, обратитесь к администратору магазина и потребуйте вернуть эту разницу. Если магазин отказывается, сфотографируйте ценник и чек, напишите жалобу в Роспотребназдор. Также вы можете обратиться с заявлением в суд и вернуть свои деньги, — добавляет Павлов.

Ранее Лайф рассказывал об актуальных акциях в торговых сетях.

Выбор редакции

Loading...