Мелкий шрифт и хитрые предложения. Что скрывают акции "Пятёрочки" и "Магнита" и куда жаловаться, если скидки не работают

Платишь за один товар — второй в подарок. Или покупаешь пять бутылок вина — шестая в подарок. Вроде бы очень выгодное предложение, только читать информацию на ценнике нужно внимательнее.

— Хотела в "Магните" купить йогурт. Акция была "три по цене двух". Но на кассе выяснилось, что на меня эта акция не распространяется, ведь у меня нет карты магазина. Об этом в ценнике было сказано. Но очень мелким шрифтом. Пришлось покупать за полную стоимость, стыдно было отказываться, люди в очереди накопились уже, — рассказывает покупательница "Магнита" в Челябинске Юлия.

Действительно, многие супермаркеты хитрят и об условиях акции пишут мелко, зато о возможной выгоде — крупно. По закону магазин не имеет права доводить информацию до покупателя в сложной и непонятной форме. Если вы видите, что условия участия в акции указаны таким образом, что прочитать можно только с помощью лупы, обратитесь к администратору магазина или сфотографируйте ценник и приложите его к жалобе в Роспотребнадзор. Супермаркет обяжут исправить нарушения, а вы не потратите деньги и убережёте других покупателей.

Срок истёк

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В "Пятёрочке" до 31 января 2021 года действует акция "5+1" на вина. Конечно, не на весь ассортимент, а на какие-то определённые позиции. Но подвох в том, что позиции эти магазины меняют. В этом месяце одна марка вина подпадает под "выгодное предложение", а в следующем — другая. Если вы не посмотрели на информацию на ценнике и взяли те бутылки, которые понравились вам месяц назад, придётся платить за все.

На другие напитки и продукты в супермаркетах регулярно проводятся акции. Но когда специальные предложения заканчиваются, товароведы не спешат убирать ценники и писать актуальную информацию. Покупатель берёт товар в надежде купить его выгодно, но на кассе выясняется, что акция уже не работает и платить нужно 100% от цены.

По словам председателя общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова, покупатель вправе требовать, чтобы товар ему продали по той стоимости, которая указана на ценнике.

— Если вам уже пробили товар и разницу в ценнике и в чеке вы увидели уже после того, как оплатили покупку, обратитесь к администратору магазина и потребуйте вернуть эту разницу. Если магазин отказывается, сфотографируйте ценник и чек, напишите жалобу в Роспотребназдор. Также вы можете обратиться с заявлением в суд и вернуть свои деньги, — добавляет Павлов.