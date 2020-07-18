Война за правду. Что делать, если ценник товара не соответствует его цене на кассе "Пятёрочки" или "Дикси"

На полках магазинов стоит множество товаров с разными ценниками. Вы выбираете самый выгодный для себя, идёте на кассу, а вам говорят, что стоимость товара выше, чем вы думали. Как вести себя в этой ситуации? И что делать, если не ту цену вы обнаружили по чеку уже дома?

Елена из Королёва покупала сметану в "Пятёрочке", но на кассе обнаружила, что разница между ценником и ценой, которую пробила кассир, — около 50 рублей. Женщина возмутилась.

— Галя, отмена! — крикнула продавец и отставила сметану в сторону. Покупательница ушла домой с пустыми руками.

Другие клиенты супермаркетов не просто рассказывают о таких случаях своим знакомым, а ещё и пишут отзывы на форумах.

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Но нужно ли отказываться от покупки? Не нужно. Покупатель может требовать, чтобы ему продали товар по той цене, которая указана на ценнике. Закон "О защите прав потребителей" обязывает продавца своевременно, наглядно и доступно доводить до сведения клиента достоверную информацию. Если продавец говорит, что просто не успел ценник поменять, — это его проблема, а не клиента. Переплачивать не придётся.

А если начинается скандал?

Позовите администратора магазина, объясните ситуацию, требуйте продать товар по ценнику. Если и администратор не готов идти на компромисс, попросите книгу жалоб и предложений. В ней подробно опишите случившееся, укажите дату и время покупки, сумму по ценнику и по чеку, реакцию персонала.

— Книга жалоб — эффективный метод, о котором многие забывают. Можно не просто сотрясать воздух и ругаться, а конструктивно написать, что произошло. Не забудьте указать свой почтовый адрес или контактный телефон. Как правило, в пределах 10 дней вам должны ответить. Если этого не произошло, можно направить письменную жалобу администратору магазина, — отмечает председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

Обязательно сфотографируйте ценник и сохраните оригинал чека, чтобы доказать свою правоту. Если чек вы не получили, потому что не стали совершать покупку по завышенной цене, сфотографируйте экран кассира, где указана цена, или снимите видео. С доказательствами нарушения можно обратиться в Роспотребнадзор.

А если я уже всё купил?

Если нарушение вы обнаружили дома, закон по-прежнему на вашей стороне. Вернитесь в магазин с чеком и товаром, объясните администратору, что ценник не соответствует и вас обманули.