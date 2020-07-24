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В Подмосковье мужчина с ножом ворвался в отделение банка — видео

Злоумышленника удалось задержать, пострадал лишь банкомат.

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Видео © Mash

В подмосковной Балашихе неизвестный с ножом ворвался в отделение Сбербанка.

На кадрах, опубликованных Mash, видно, как мужчина с ножом стоит у входа в банк. Напротив находятся сотрудники полиции, которые уговаривают его положить оружие на землю.

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Полиция ищет нападавшего.

Как Лайфу сообщили в ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошёл в микрорайоне Гагарина. Злоумышленника удалось задержать, никто не пострадал, нападавший повредил лишь банкомат.

Ранее одна из заложниц луцкого террориста рассказала, что у него с собой был нож, бутылка коньяка и сердечные капли.

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