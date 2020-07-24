В Подмосковье мужчина с ножом ворвался в отделение банка — видео

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В подмосковной Балашихе неизвестный с ножом ворвался в отделение Сбербанка.

На кадрах, опубликованных Mash, видно, как мужчина с ножом стоит у входа в банк. Напротив находятся сотрудники полиции, которые уговаривают его положить оружие на землю.

Как Лайфу сообщили в ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошёл в микрорайоне Гагарина. Злоумышленника удалось задержать, никто не пострадал, нападавший повредил лишь банкомат.