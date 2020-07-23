Асмус показала, как "разделила имущество" с Харламовым после развода

Актриса Кристина Асмус посмеялась над своим разводом с шоуменом Гариком Харламовым. Она опубликовала в "Инстаграме" фото на мотоцикле, багажник которого загружен тюками с поклажей.
— Разделили имущество, — написала актриса, сопроводив сообщение улыбающимися смайликами.
"Развёлся!" Харламов посмеялся над расставанием с АсмусПользователи предположили, что в Петербург юморист приехал лишь ради этой шутки.
Поклонники не остались в стороне и с иронией прокомментировали снимки.
Главное — себя не обделить!
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Все одеяла себе приватизировала
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Напомним, о разводе Харламов и Асмус объявили 22 июня. По их словам, к такому решению не привели ни фильм "Текст", ни "третьи лица". Позже ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что это было лишь задание для супругов. Харламов опроверг это, отметив, что в шоу он не участвовал и ему самому было бы интересно посмотреть этот выпуск. Шоумен назвал "истинную" причину расставания с супругой.