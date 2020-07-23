Асмус показала, как "разделила имущество" с Харламовым после развода

Напомним, о разводе Харламов и Асмус объявили 22 июня. По их словам, к такому решению не привели ни фильм "Текст", ни "третьи лица". Позже ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что это было лишь задание для супругов. Харламов опроверг это, отметив, что в шоу он не участвовал и ему самому было бы интересно посмотреть этот выпуск. Шоумен назвал "истинную" причину расставания с супругой.