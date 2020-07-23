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"Они же дети". В МИД РФ оценили требование Зеленского объяснить минские соглашения

Президенту Украины посочувствовали и поблагодарили за откровенность.

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Фото © ТАСС / Иван Николаев

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД готов объяснить президенту Украины суть минских соглашений.

Я считаю, когда человек признаётся, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность, — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

По её словам, теперь стало понятно, почему при Зеленском выполнение договора застопорилось. Всё из-за того, что украинский лидер "не понимал, что там написано".

Представитель дипведомства уточнила, что российская сторона поможет Зеленскому, потому что вопрос связан с жизнями людей. Даже несмотря на то, что документ прошёл через Совбез ООН и является международно признанным.

Люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался, — заявила дипломат.

Зеленский потребовал расшифровать каждый пункт минских соглашений

По его словам, только тогда Украина поймёт, сможет ли она выполнить договор.

Ведущий отметил, что минские соглашения являются небольшим документом, и удивился, что их нужно расшифровывать. В ответ Захарова с улыбкой сказала: "Они же дети".

Ранее в Кремле прокомментировали возможный отказ Украины от минских соглашений, отметив, что подобный сценарий может отбросить перспективу наладить ситуацию в Донбассе.

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