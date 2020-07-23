Суд вынес приговоры избившим до смерти ветерана ВОВ под Новгородом ради 100 тысяч "гробовых" рублей

В Новгородской области суд вынес приговор двум мужчинам, которые до смерти избили 91-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. Один из злоумышленников получил 16 лет колонии особого режима, второй — 12 лет строгого, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Трагический инцидент произошёл в июле прошлого года в городе Окуловка. Обвиняемые постучались в дверь к доверчивой женщине и попросили: "Бабушка, дай воды напиться". Местный портал "Ваши новости" приводит слова следователя по особо важным делам Сергея Локтева, который расследовал преступление.

— Поживились суммой около 100 тысяч рублей, которые вытащили из целлофанового пакетика, лежавшего в кармане халата жертвы, — сказал Локтев.

Искалеченную женщину на следующий день после избиения обнаружил сын, он сразу же вызвал врачей и полицейских. Ветеран успела дать показания и скончалась в больнице. Подозреваемые были задержаны спустя неделю, свою вину они не признали.

Злоумышленниками оказались местный житель Дмитрий Козырев и его товарищ Михаил Козлов, приехавший в Новгородскую область на заработки из Омска. Оба оказались ранее судимыми, первый за убийство, второй за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Познакомились преступники в изоляторе, там и подружились, а после выхода на свободу встретились в Окуловке и решили выпить за встречу. А когда деньги на алкоголь закончились, они хладнокровно расправились с 91-летней бабушкой и продолжили посиделки.

Оба осуждены по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, совершённое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей). Дмитрий получил 12 лет колонии строгого режима, его подельник — 16 лет особого, в его биографии обнаружились ещё две кражи в городе Крестцы, где он работал на птицефабрике: Козлов похитил цифровой спутниковый приёмник, игровую приставку и другое имущество на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в порядке апелляции.