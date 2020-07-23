Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Суд вынес приговоры избившим до смерти ветерана ВОВ под Новгородом ради 100 тысяч "гробовых" рублей

Свою вину они не признали.

81

Фото © Pixabay

В Новгородской области суд вынес приговор двум мужчинам, которые до смерти избили 91-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. Один из злоумышленников получил 16 лет колонии особого режима, второй — 12 лет строгого, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Трагический инцидент произошёл в июле прошлого года в городе Окуловка. Обвиняемые постучались в дверь к доверчивой женщине и попросили: "Бабушка, дай воды напиться". Местный портал "Ваши новости" приводит слова следователя по особо важным делам Сергея Локтева, который расследовал преступление.

Поживились суммой около 100 тысяч рублей, которые вытащили из целлофанового пакетика, лежавшего в кармане халата жертвы, — сказал Локтев.

Искалеченную женщину на следующий день после избиения обнаружил сын, он сразу же вызвал врачей и полицейских. Ветеран успела дать показания и скончалась в больнице. Подозреваемые были задержаны спустя неделю, свою вину они не признали.

Злоумышленниками оказались местный житель Дмитрий Козырев и его товарищ Михаил Козлов, приехавший в Новгородскую область на заработки из Омска. Оба оказались ранее судимыми, первый за убийство, второй за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Познакомились преступники в изоляторе, там и подружились, а после выхода на свободу встретились в Окуловке и решили выпить за встречу. А когда деньги на алкоголь закончились, они хладнокровно расправились с 91-летней бабушкой и продолжили посиделки.

Прошёл через всю войну. Лайфу рассказали о жестоко убитом в Башкирии 100-летнем ветеране

В ряды Красной армии Ивана Несмеянова призвали в 1939 году.

Оба осуждены по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, совершённое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей). Дмитрий получил 12 лет колонии строгого режима, его подельник — 16 лет особого, в его биографии обнаружились ещё две кражи в городе Крестцы, где он работал на птицефабрике: Козлов похитил цифровой спутниковый приёмник, игровую приставку и другое имущество на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в порядке апелляции.

Ранее в Башкирии неизвестные убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. По данным источника Лайфа, перед расправой злоумышленники связали и пытали пенсионера, пытаясь выяснить, где он хранит деньги. В последний путь героя провожали траурными залпами. Нападавших разыскивает полиция.

Выбор редакции

Loading...