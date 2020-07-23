"Вопросы выживания человечества". СБУ призвали возбудить дело о тестировании на украинцах бактериологического оружия

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала от Службы безопасности Украины (СБУ) разобраться в деятельности американских биолабораторий на территории Незалежной и обвинила их в незаконном тестировании бактериологического оружия на жителях страны. Депутатский запрос Виктора Медведчука и Рената Кузьмина опубликован на странице последнего в "Фейсбуке".
Парламентарии обратились к главе СБУ Ивану Баканову с требованием возбудить уголовное дело по факту шпионажа в пользу США и совершённых диверсий, в результате которых жители Украины заразились экзотическими болезнями.
Кузьмин привёл следующую статистику: в 2009 году от геморрагической пневмонии скончалось 450 украинцев. В 2011 году от холеры пострадало 33 жителя страны, в 2014-м — 800, ещё 100 на следующий год. В 2016-м произошла вспышка гриппа, схожего с коронавирусом, жертвами стали 20 украинских военнослужащих, более 200 пациентов были госпитализированы. Спустя два месяца 364 человека умерли от свиного гриппа, а в 2017 году массово распространился гепатит А. По словам депутата, это лишь малая часть известных случаев, остальное власти тщательно скрывают.
— Это без преувеличения вопросы выживания всего человечества, на которые мы хотим получить внятные ответы от действующей украинской власти. Пора президенту уже определиться, с кем он: с государственными преступниками и иностранными аферистами или с многострадальным украинским народом, — подчеркнул Кузьмин.
Уничтожение украинцев под западным контролем. Остановит ли жалоба в ООН деятельность 15 американских биолабораторийЭксперты полагают, что биолаборатории США, расположенные на Украине, представляют опасность не только непосредственно для Украины, но и для стран, граничащим с ней, прежде всего для России. Кроме того, нельзя отрицать и то, что эпидемия коронавируса может быть связана с деятельностью этих лабораторий.
Он также потребовал привлечь к ответственности причастных лиц. По его словам, американские бактериологические лаборатории на Украине курировали бывший сенатор США Ричард Лугар и экс-президент страны Барак Обама. Кроме того, созданию организаций способствовала бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Незалежной Ульяна Супрун. Депутат добавил, что именно она "ликвидировала" санитарно-эпидемиологическую службу страны. Кузьмин отметил, что Владимир Зеленский и СБУ обязаны разобраться в этом деле, поскольку оно касается не только национальной безопасности, но и мировой.
Напомним, в мае Служба безопасности Украины категорически отвергала наличие американских биолабораторий на территории своей страны, однако Минздрав Незалежной подтвердил их наличие. В июне Россия в ОБСЕ заявила об опасных экспериментах в американских биолабораториях в Грузии и на Украине.