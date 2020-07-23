"Вопросы выживания человечества". СБУ призвали возбудить дело о тестировании на украинцах бактериологического оружия

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала от Службы безопасности Украины (СБУ) разобраться в деятельности американских биолабораторий на территории Незалежной и обвинила их в незаконном тестировании бактериологического оружия на жителях страны. Депутатский запрос Виктора Медведчука и Рената Кузьмина опубликован на странице последнего в "Фейсбуке".

Парламентарии обратились к главе СБУ Ивану Баканову с требованием возбудить уголовное дело по факту шпионажа в пользу США и совершённых диверсий, в результате которых жители Украины заразились экзотическими болезнями.

Кузьмин привёл следующую статистику: в 2009 году от геморрагической пневмонии скончалось 450 украинцев. В 2011 году от холеры пострадало 33 жителя страны, в 2014-м — 800, ещё 100 на следующий год. В 2016-м произошла вспышка гриппа, схожего с коронавирусом, жертвами стали 20 украинских военнослужащих, более 200 пациентов были госпитализированы. Спустя два месяца 364 человека умерли от свиного гриппа, а в 2017 году массово распространился гепатит А. По словам депутата, это лишь малая часть известных случаев, остальное власти тщательно скрывают.

— Это без преувеличения вопросы выживания всего человечества, на которые мы хотим получить внятные ответы от действующей украинской власти. Пора президенту уже определиться, с кем он: с государственными преступниками и иностранными аферистами или с многострадальным украинским народом, — подчеркнул Кузьмин.

Он также потребовал привлечь к ответственности причастных лиц. По его словам, американские бактериологические лаборатории на Украине курировали бывший сенатор США Ричард Лугар и экс-президент страны Барак Обама. Кроме того, созданию организаций способствовала бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Незалежной Ульяна Супрун. Депутат добавил, что именно она "ликвидировала" санитарно-эпидемиологическую службу страны. Кузьмин отметил, что Владимир Зеленский и СБУ обязаны разобраться в этом деле, поскольку оно касается не только национальной безопасности, но и мировой.