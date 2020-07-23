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"Вопросы выживания человечества". СБУ призвали возбудить дело о тестировании на украинцах бактериологического оружия

Депутаты Рады заявили, что лаборатории курировали бывший президент США Барак Обама и экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала от Службы безопасности Украины (СБУ) разобраться в деятельности американских биолабораторий на территории Незалежной и обвинила их в незаконном тестировании бактериологического оружия на жителях страны. Депутатский запрос Виктора Медведчука и Рената Кузьмина опубликован на странице последнего в "Фейсбуке".

Парламентарии обратились к главе СБУ Ивану Баканову с требованием возбудить уголовное дело по факту шпионажа в пользу США и совершённых диверсий, в результате которых жители Украины заразились экзотическими болезнями.

Кузьмин привёл следующую статистику: в 2009 году от геморрагической пневмонии скончалось 450 украинцев. В 2011 году от холеры пострадало 33 жителя страны, в 2014-м — 800, ещё 100 на следующий год. В 2016-м произошла вспышка гриппа, схожего с коронавирусом, жертвами стали 20 украинских военнослужащих, более 200 пациентов были госпитализированы. Спустя два месяца 364 человека умерли от свиного гриппа, а в 2017 году массово распространился гепатит А. По словам депутата, это лишь малая часть известных случаев, остальное власти тщательно скрывают.

Это без преувеличения вопросы выживания всего человечества, на которые мы хотим получить внятные ответы от действующей украинской власти. Пора президенту уже определиться, с кем он: с государственными преступниками и иностранными аферистами или с многострадальным украинским народом, — подчеркнул Кузьмин.

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Эксперты полагают, что биолаборатории США, расположенные на Украине, представляют опасность не только непосредственно для Украины, но и для стран, граничащим с ней, прежде всего для России. Кроме того, нельзя отрицать и то, что эпидемия коронавируса может быть связана с деятельностью этих лабораторий.

Он также потребовал привлечь к ответственности причастных лиц. По его словам, американские бактериологические лаборатории на Украине курировали бывший сенатор США Ричард Лугар и экс-президент страны Барак Обама. Кроме того, созданию организаций способствовала бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Незалежной Ульяна Супрун. Депутат добавил, что именно она "ликвидировала" санитарно-эпидемиологическую службу страны. Кузьмин отметил, что Владимир Зеленский и СБУ обязаны разобраться в этом деле, поскольку оно касается не только национальной безопасности, но и мировой.

Напомним, в мае Служба безопасности Украины категорически отвергала наличие американских биолабораторий на территории своей страны, однако Минздрав Незалежной подтвердил их наличие. В июне Россия в ОБСЕ заявила об опасных экспериментах в американских биолабораториях в Грузии и на Украине.

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