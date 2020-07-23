"Заказное провокационное дело". Судью из "Часа суда" обвинили в мошенничестве на 80 млн рублей

Судью из телепрограммы "Час суда" Елену Дмитриеву обвинили в мошенничестве на сумму 80 миллионов рублей, Лайф пообщался с ней и узнал подробности обвинения.

Дмитриева — специалист по трудовому праву, долгое время она работала юридическим консультантом на одном из российских каналов. Периодически бизнесмены привлекали опытного специалиста для решения споров. Так, коммерсант Олег Плотников в конце 2017 года пригласил Дмитриеву поучаствовать в решении его конфликта с бывшим партнёром Александром Бобовниковым.

Предприниматель заявил, что его оппонент должен ему 109 миллионов рублей. Кроме того, Бобовников якобы угнал у экс-компаньона автомобиль. Никакого согласия между собой бизнесмены не достигли, и Плотников обратился в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, прошли обыски.

Далее, по словам телесудьи, на Плотникова вышел адвокат Константин Скрыпник и предложил ему достичь компромиссного решения. К этому моменту, отметила Дмитриева, в Савёловском суде был заявлен иск от банка, поскольку спорный автомобиль приобретался в кредит, банк стал требовать уплаты средств и взыскания на залог кредитного договора. В тот момент телесудья узнала, что автомобиль находится в розыске, но суд не счёл это препятствием для взыскания.

— Я приехала к переговорам с господином Скрыпником. Чего только за эти 50 минут господин Скрыпник не предлагал! И какие-то договоры займа ячейки банка, можно ли снизить сумму займа и прочие вещи, — рассказала Дмитриева.

Через две недели Плотников сообщил телесудье, что ему сделали предложение и оно явно носит незаконный характер: Бобовников возвращает автомобиль и выплачивает деньги, а за это бизнесмен прекращает уголовное дело. Дмитриева отметила, что такой текст нельзя подписывать, и внесла правки о том, что истец отказывается от финансовых претензий после возвращения машины и выплаты 80 миллионов рублей ущерба, но это не является гарантией завершения расследования.

Телесудья добавила, что Скрыпник настаивал на нотариальном заверении соглашения, по которому деньги будут переводиться на счёт Плотникова. Несмотря на это, Бобовников сказал, что не может произвести безналичный расчёт, и якобы случайно привёз с собой 80 миллионов. При этом по его просьбе Плотников связался со следователем в Одинцове для подтверждения дальнейших действий с машиной.

Затем, по словам Дмитриевой, её задержали во время передачи денег.

— В чём моя вина? В том, что я пыталась своими действиями придать законный характер незаконным действиям. История — она не из ряда вон выходящая. Я философски к этому отношусь. Если нужно, чтобы я посидела, я посижу, ну что теперь, — отметила телесудья.

Она уверена, что дело на 100% является провокацией, в её действиях нет ничего незаконного, и экспертиза установила, что требований о передаче денег не поступало. Дмитриева добавила, что Московская прокуратура подписала дело не с первого раза, а только после обжалования следствием, поэтому у телесудьи остаётся надежда на справедливость. Сейчас ведущая "Часа суда" находится под подпиской о невыезде.

— Во-первых это не вымогательство, а любимая статья следователей — мошенничество. Мне предъявлено обвинение в качестве соучастника, но мы расцениваем как заказное провокационное дело на самом деле, — пояснила Дмитриева и добавила, что изначально проходила в деле как свидетель.