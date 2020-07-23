Сенат США принял проект военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

Сенат США принял свою версию военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", трансляцию заседания вёл телеканал C-Span.
За проголосовали 86 человек, против высказались 14. Теперь согласительная комиссия сопоставит проект бюджета сената с вариантом палаты представителей и вынесет окончательный вариант на голосование всего конгресса. После этого документ отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.
Конгресс США принял военный бюджет с санкциями против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока"В Белом доме уже заявили, что Дональд Трамп наложит вето на документ в его нынешней форме.
Новые ограничения коснутся компаний, способствующих продаже, аренде или предоставлению судов для строительства "Северного потока — 2". В России завершить прокладку газопровода могут корабли "Академик Черский" и "Фортуна".
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американские власти решили ввести дополнительные санкции в отношении "Турецкого потока" и проекта газопровода "Северный поток — 2". Угрозы оценили в Кремле и МИД РФ. В Германии назвали ограничения попыткой шантажа, бундестаг призвал отказаться от них, а в Евросоюзе выразили обеспокоенность подобными тенденциями.