Житель Одесской области открыл огонь по полицейским из окна своего дома

Житель одного из сёл Одесской области открыл стрельбу по полицейским из окна своего дома, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В правоохранительные органы поступила информация, что из дома в Арцизском районе слышны выстрелы. Когда сотрудники приехали на место происшествия, злоумышленник начал угрожать им пистолетом и пообещал открыть огонь, если те приблизятся. На требования полицейских сдастся он не отреагировал и начал стрелять.

60-летнего мужчину удалось разоружить, полицейские изъяли пневматический револьвер.

Стрелок пройдёт судебно-психиатрическую экспертизу, которая определит его вменяемость. Предварительно его действия квалифицированы по статье по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины — сопротивление представителям власти.