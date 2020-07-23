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Житель Одесской области открыл огонь по полицейским из окна своего дома

Злоумышленник задержан, его проверят на вменяемость.

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Фото © Pixabay

Житель одного из сёл Одесской области открыл стрельбу по полицейским из окна своего дома, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В правоохранительные органы поступила информация, что из дома в Арцизском районе слышны выстрелы. Когда сотрудники приехали на место происшествия, злоумышленник начал угрожать им пистолетом и пообещал открыть огонь, если те приблизятся. На требования полицейских сдастся он не отреагировал и начал стрелять.

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В суде мужчина рассказал, что решился на преступление, чтобы "свершилась правда". Затребует ли его защита психиатрическую экспертизу, пока не известно.

60-летнего мужчину удалось разоружить, полицейские изъяли пневматический револьвер.

Стрелок пройдёт судебно-психиатрическую экспертизу, которая определит его вменяемость. Предварительно его действия квалифицированы по статье по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины — сопротивление представителям власти.

Ранее в Полтаве во время задержания у здания админсуда местный житель угрожал взорвать гранату, а затем захватил в заложники полицейского. В ходе переговоров начальник областного уголовного розыска заменил правоохранителя собой. Злоумышленнику предоставили автомобиль, на нём он вместе с заложником покинул город. Позже он освободил полицейского и скрылся в лесу.

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