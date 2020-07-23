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Суд в США отказался публиковать записи переводчика с встречи Путина и Трампа в Гамбурге

Данное решение не может быть обжаловано.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Окружной суд округа Колумбия отказал американским неправительственным организациям в их требовании опубликовать записи переводчика президента США Дональда Трампа с его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году. Об этом говорится в постановлении судьи Тревора Макфаддена, размещённом в базе данных суда.

Ранее газета The Washington Post заявила, что Трамп якобы лично отобрал записи у переводчика Юрия Шкейрова. По мнению американских НКО Democracy Forward и American Oversight, таким образом власти США скрыли некую информацию. Суд рассмотрел определение закона и пришёл к выводу, что они не являются федеральными документами.

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Речь шла в том числе об СНВ-3 и иранской ядерной программе.

Это финальное решение, и оно не может быть обжаловано, — говорится в постановлении.

На встрече в Гамбурге, прошедшей на полях саммита G20, Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине, а также в Сирии и на Корейском полуострове. Также лидеры двух стран рассмотрели вопросы обеспечения кибербезопасности.

Напомним, 23 июля состоялись телефонные переговоры глав России и США. Трамп заявил Путину о надежде избежать дорогостоящей гонки вооружений.

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