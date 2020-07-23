Высокие башни и дымовые камеры. В Москве прошли соревнования спасателей, заходящих в самое пекло пожаров — видео

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В Москве больше ста пожарных спасали людей из задымлённого здания. Так прошли соревнования газодымозащитной службы. В неё входят спасатели, которые заходят в самое пекло пожара в дыхательных аппаратах.

Участникам учебно-соревновательных мероприятий нужно было на скорость подняться в задымлённую башню с нулевой видимостью и вынести из неё условного пострадавшего, которым выступила корреспондент Лайфа. Кроме того, нашей съёмочной группе показали дымовую камеру — помещение с нулевой видимостью, имитирующей задымление, и звуковыми эффектами, которые давят на спасателей психологически, создавая атмосферу настоящего пожара.

— Эта атмосфера похожа на пожар в условиях, учитывая те звуки, которые здесь есть, задымление, сложность планировки, сравнимых с торговым комплексом, — рассказал участник соревнований Михаил Сигов.

Он отметил, что во время пожара в торговых центрах срабатывает сигнализация, которая как раз присутствует в дымовой камере. Кроме того, тренировочное помещение имитирует крики людей, которым необходима помощь. По словам Михаила, в первую очередь такие учения нужны для того, чтобы выработать иммунитет у сотрудников газодымозащитной службы к стрессовым ситуациям.