"Прогресс МС-15" долетел до МКС за рекордное время

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15" долетел от Земли до Международной космической станции (МКС) за рекордные 3 часа 18 минут и 35 секунд. Об этом сообщает "Роскосмос".

Есть касание. Есть сцепка!



Совершив два витка вокруг Земли, корабль #ПрогрессМС15 с 2,5 т. грузов причалил к российскому сегмента МКС.



Впереди — открытие люков, операции по демонтажу стыковочного механизма и переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание pic.twitter.com/62d6KgnY21 — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 23, 2020

— Был установлен рекорд — 03:18:35, — отметили в пресс-службе госкорпорации.

Полёт с Земли контролировали специалисты Центра управления полётами, а из космоса — российские члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Ранее рекорд поставил "Прогресс МС-14". Время его полёта до МКС составило 3 часа 20 минут 15 секунд.