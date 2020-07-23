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"Прогресс МС-15" долетел до МКС за рекордное время

Процесс со станции контролировали Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

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Фото © "Роскосмос"

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15" долетел от Земли до Международной космической станции (МКС) за рекордные 3 часа 18 минут и 35 секунд. Об этом сообщает "Роскосмос".

Был установлен рекорд — 03:18:35, — отметили в пресс-службе госкорпорации.

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Кроме того, экипажу привезут набор свежих фруктов и овощей.

Полёт с Земли контролировали специалисты Центра управления полётами, а из космоса — российские члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Ранее рекорд поставил "Прогресс МС-14". Время его полёта до МКС составило 3 часа 20 минут 15 секунд.

Напомним, сегодня с космодрома Байконур запустили ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-15". Он доставил на станцию 2,6 тонны грузов. Помимо воды и еды это также кислород, топливо, материалы для экспериментов, предметы одежды, медикаменты.

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