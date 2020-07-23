"Я бы тебя запинал всего". На Урале инвалида обвинили в попытке изнасилования женщины в лифте

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области местные жители задержали мужчину, который, по их мнению, попытался изнасиловать женщину. По их версии, он вошёл в подъезд, а затем в лифт за женщиной и начал к ней приставать. Та попыталась защитить себя: ударила мужчину в пах и закричала.

На крики сбежались люди и вызвали полицию. На видео попал момент, как сын женщины угрожает мужчине, что "запинал бы и переломал всего", если бы не недавний условный срок.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции личность мужчины была установлена практически сразу. Оказалось, что подозреваемым мужчиной был также местный житель, который состоит на учёте у медицинских работников, — рассказал Лайфу глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчина якобы лишь предпринял попытку приобнять гражданку. Теперь полиция выясняет подробности. А также проверяет, не мог ли мужчина быть причастен к другим подобным случаям.

В Сети мнения пользователей разделились: кто-то считает, что мужчину нужно наказать, а другие — что нужно отнестись к нему с пониманием и обеспечить должное лечение. Как сообщила Лайфу близкая знакомая семьи Олега Анна Кротова, у мужчины действительно есть психическое расстройство. В попытку изнасилования она не верит. По её словам, Олега можно охарактеризовать как очень доброго человека.

— Он сделать такого не мог, может, как-то пошутить хотел. Он инвалид, у него эпилепсия и есть психическое расстройство, он прям добряк всей душой. Я так говорю, потому что сама работаю в реабилитационном центре с инвалидами и понимаю, каково это, что это за люди и как они себя ведут, — рассказала женщина.