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"Я бы тебя запинал всего". На Урале инвалида обвинили в попытке изнасилования женщины в лифте

Выяснилось, что мужчина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

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В городе Верхняя Пышма в Свердловской области местные жители задержали мужчину, который, по их мнению, попытался изнасиловать женщину. По их версии, он вошёл в подъезд, а затем в лифт за женщиной и начал к ней приставать. Та попыталась защитить себя: ударила мужчину в пах и закричала.

На крики сбежались люди и вызвали полицию. На видео попал момент, как сын женщины угрожает мужчине, что "запинал бы и переломал всего", если бы не недавний условный срок.

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По словам Руслана Гафарова, решение покинуть должность он принял сам.

Прибывшими на место сотрудниками полиции личность мужчины была установлена практически сразу. Оказалось, что подозреваемым мужчиной был также местный житель, который состоит на учёте у медицинских работников, — рассказал Лайфу глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчина якобы лишь предпринял попытку приобнять гражданку. Теперь полиция выясняет подробности. А также проверяет, не мог ли мужчина быть причастен к другим подобным случаям.

В Сети мнения пользователей разделились: кто-то считает, что мужчину нужно наказать, а другие — что нужно отнестись к нему с пониманием и обеспечить должное лечение. Как сообщила Лайфу близкая знакомая семьи Олега Анна Кротова, у мужчины действительно есть психическое расстройство. В попытку изнасилования она не верит. По её словам, Олега можно охарактеризовать как очень доброго человека.

Он сделать такого не мог, может, как-то пошутить хотел. Он инвалид, у него эпилепсия и есть психическое расстройство, он прям добряк всей душой. Я так говорю, потому что сама работаю в реабилитационном центре с инвалидами и понимаю, каково это, что это за люди и как они себя ведут, — рассказала женщина.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге случайные прохожие поймали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки.

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