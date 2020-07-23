Krec и Федерация бокса Петербурга сняли клип в память о погибшем боксёре

Хип-хоп-проект Krec совместно с Федерацией бокса Санкт-Петербурга сняли музыкальный клип на трек "Везувий", посвящённый петербургскому чемпиону Максиму Дадашеву, который скончался год назад после боя в США. Музыкант Fuze Krec рассказал газете "Петербургский дневник", что идея подобной работы появилась в его голове несколько лет.

— Я представлял себе главным героем парня из простой или даже неблагополучной семьи, которому предстояло пройти длинный путь от мальчишки до мужчины, от любителя до чемпиона. Нужна была подходящая музыка, способная передать настроение тревоги и напряжённости, — рассказал рэпер.

Отмечается, что главную роль в клипе сыграл Алексей Мазур. Вместе с Дадашевым они тренировались с юношеского возраста под руководством одного и того же тренера. В прошлом году Мазур стал вице-чемпионом России по боксу. Кроме него в ролике также снялись другие российские спортсмены и тренеры.