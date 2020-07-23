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Работники Внуково получили от 5 до 6 лет тюрьмы за крушение самолёта главы Total

Диспетчер-стажёр не заметила машину на взлётной полосе, а её наставник и руководитель полётов это просмотрели.

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Фото © LiFE

В Москве суд зачитал приговор трём работникам аэропорта Внуково по делу о крушении самолёта главы Total Кристофа де Маржери. Оно произошло в 2014-м. Диспетчеру Александру Круглову дали пять с половиной лет колонии, его коллеге Надежде Архиповой — пять лет (освобождена от наказания по амнистии). Руководителю полётов Роману Дунаеву — шесть лет.

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Все трое признаны виновными в нарушении правил безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии обвинения, Архипова не проследила за движением спецтехники на лётном поле. Круглов позволил диспетчеру-стажёру разрешить самолёту выдвижение на полосу, где находился снегоуборщик. А Дунаев не проследил за работой диспетчеров.

Напомним, 20 октября 2014 года в 23:57 мск бизнесджет Falcon 50, который следовал рейсом Москва — Париж, при взлёте задел снегоуборочную машину, загорелся и разбился на взлётно-посадочной полосе. Погибли президент компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

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