Работники Внуково получили от 5 до 6 лет тюрьмы за крушение самолёта главы Total

В Москве суд зачитал приговор трём работникам аэропорта Внуково по делу о крушении самолёта главы Total Кристофа де Маржери. Оно произошло в 2014-м. Диспетчеру Александру Круглову дали пять с половиной лет колонии, его коллеге Надежде Архиповой — пять лет (освобождена от наказания по амнистии). Руководителю полётов Роману Дунаеву — шесть лет.

Все трое признаны виновными в нарушении правил безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии обвинения, Архипова не проследила за движением спецтехники на лётном поле. Круглов позволил диспетчеру-стажёру разрешить самолёту выдвижение на полосу, где находился снегоуборщик. А Дунаев не проследил за работой диспетчеров.