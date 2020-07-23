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На частном самолёте в шикарный отель. Киркоров с детьми улетел в Грецию

Певец написал в соцсетях, что мир полон соблазнов.

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Фото © Instagram / fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров вместе с наследниками — восьмилетними Аллой-Викторией и Мартином — на частном самолёте отправились отдыхать в элитный отель на Крите.

Фото © Instagram / fkirkorov

Мир полон соблазнов, — подписал он фотографию у трапа частного борта на своей официальной страничке в "Инстаграме".

Как пишут "Дни.ру", артист едет по приглашению друга Илиаса Кокотоса, который и владеет фешенебельным отелем на Крите.

Ранее Лайф сообщал, что Анастасия Решетова вместе с сыном улетела за границу на частном самолёте. Подписчики заинтересовались, как она решилась на поездку без возлюбленного и оставила его в Москве.

Филипп Киркоров — уникальное явление на отечественной эстраде, настоящий поп-король, как величают его поклонники. Артист родился в болгарском курортном городе Варне в творческой многонациональной семье. Подробнее о биографии и личной жизни артиста читайте на сайте uznayvse.ru.

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