На частном самолёте в шикарный отель. Киркоров с детьми улетел в Грецию

Российский певец Филипп Киркоров вместе с наследниками — восьмилетними Аллой-Викторией и Мартином — на частном самолёте отправились отдыхать в элитный отель на Крите.

Фото © Instagram / fkirkorov

— Мир полон соблазнов, — подписал он фотографию у трапа частного борта на своей официальной страничке в "Инстаграме".

Как пишут "Дни.ру", артист едет по приглашению друга Илиаса Кокотоса, который и владеет фешенебельным отелем на Крите.

Ранее Лайф сообщал, что Анастасия Решетова вместе с сыном улетела за границу на частном самолёте. Подписчики заинтересовались, как она решилась на поездку без возлюбленного и оставила его в Москве.