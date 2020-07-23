Российский полицейский пинком сбил подростков с мотоцикла — видео

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В Кирове 17-летний мотоциклист без прав проигнорировал требование инспекторов ДПС остановиться и пожалел об этом. Судя по кадрам с камеры наблюдения, юный нарушитель даже не думал тормозить, увидев полицейских. Однако один из стражей порядка не растерялся и нашёл выход.

21 июля 17-летний Влад и его друг 15-летний Данил решили покататься на питбайке знакомого. Вот только прав у начинающего нет. Поэтому, увидев на проспекте Строителей машущих им жезлом сотрудников ДПС, он решил проскочить. Но один из полицейских пнул мотоцикл, отчего тот перевернулся, а юные водитель и пассажир упали. Данил быстро встал и сбежал, а Влада стражи порядка поймали.

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При этом юноша считает, что его задержали слишком грубо. Влад пожаловался на травмы. Мальчик заявил, что после падения ему тяжело ходить.

— Он пинает с ноги, и мы резко падаем. У меня одна нога вся ободрана, а на второй такой синяк, что я еле хожу, — жалуется юный мотоциклист.

Нарушителю выписали штраф в пять тысяч рублей. Замначальника отдела УГИБДД УМВД России по Кировской области Мария Шиляева сообщила Лайфу, что полиция проводит проверку действий инспектора ДПС.