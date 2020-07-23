Путин поговорил по телефону с Трампом. Обсудили контроль над вооружением

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

— Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учётом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что два лидера "подтвердили актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам". В том числе по поводу СНВ-3. Отмечалось "большое значение" инициативы России по поводу продления саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Обсудили также ядерную программу Ирана. Выразили настрой на развитие отношений России и США в торговле и экономике. Позитивно оценили сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса.

Также Владимир Путин и Дональд Трамп поздравили друг друга с 45-летием полёта в рамках совместной программы "Союз — Аполлон". В целом разговор в Кремле назвали конструктивным и содержательным.