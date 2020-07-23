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"Не переживайте". Кадыров объяснил фото с пулемётами в руках

Резонансную фотографию лидер республики опубликовал, ответив Госдепу на введённые санкции.

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Фото © VK / Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемёта, которые он держит в руках на недавно опубликованной фотографии, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.

По словам Кадырова, он периодически следит, как личный состав соблюдает правила хранения оружия. Снимок он сделал во время одной из таких проверок.

Так что не переживайте, не волнуйтесь. Оружие законное, специалисты — самые лучшие пехотинцы. Нет ни одной живой силы, которая эффективнее пехоты. Именно она — царица полей, — отметил Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, Кадыров опубликовал фотографию с оружием в ответ на санкции Госдепа США, введённые якобы в связи с нарушением прав человека. Глава Чечни заявил, что принимает бой и "дальше будет интереснее".

Ранее Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора.

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