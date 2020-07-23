Александр Калягин пожелал удачи и вдохновения участникам первого в России чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин поддержал чемпионат творческих компетенций ArtMasters в сфере театра, кино, музыки и медиа, который стартовал 7 июля. По словам Калягина, это конкурс профессионалов, которые могут продемонстрировать свои навыки, свои умения, одним словом, своё мастерство.

— Уверен, что подлинных профессионалов своего дела в российских театрах много, и почему бы не принять участие в этом чемпионате, чтобы в очередной раз доказать: наш театр делают настоящие мастера. Я призываю вас принять в нём участие, потому что это не только ценные призы, которые, я уверен, вам обязательно достанутся, — говорится в обращении Народного артиста РСФСР.

Мэтр театра добавил, что конкурс ArtMasters — это ещё и возможность выйти в своей профессии на новый уровень, найти единомышленников и, возможно, реализовать свой собственный творческий проект.

— Желаю вам удачи, вдохновения и, конечно, победы! — добавил он.