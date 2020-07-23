Мосгорсуд отказал в требовании заблокировать YouTube в России

Московский городской суд отказался блокировать сервис "Ютуб" в России по иску компании Ontarget, занимающейся разработкой HR-тестов для оценки персонала. Об этом сообщает ТАСС. При этом часть иска всё же была удовлетворена инстанцией.
— Удовлетворить частично, взыскать шесть тысяч рублей госпошлины и 30,9 тысячи рублей за услуги нотариуса, — цитирует агентство решение суда.
Кроме того, согласно постановлению, компания Google, являющаяся в этом деле ответчиком, обязана заблокировать доступ к спорному видеоматериалу, из-за которого начался судебный процесс. Само решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, первый иск против Google компания выиграла ещё в 2018 году. Тогда стало известно, что за повторное нарушение, согласно законодательству, корпорации может грозить вечная блокировка. Причиной иска стало размещение на "Ютубе" роликов, якобы предлагающих соискателям обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них другим людям.
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