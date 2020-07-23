Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Безумный Макс" по-русски. По улицам Тольятти проехал горящий грузовик — видео

О жертвах и пострадавших сообщений не поступало.

95

Видео: соцсети

В Тольятти по улице Коммунальной проехал горящий грузовик. Жутковатым видео в соцсетях поделились пользователи соцсетей. Движение машины сопровождалось звуками слабых взрывов.

В соцсетях произошедшее сравнили со сценами из фильмов "Безумный Макс" и "Призрачный гонщик". Как предположили местные жители, пожар мог возникнуть из-за того, что в кузов загрузили что-то тлеющее. Некоторые предположили, что в кузове мог быть горячий металл.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, это был мусоровоз, в котором горел мусор. Машину потушили, о жертвах и пострадавших сведений нет.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве мотоцикл загорелся и взорвался прямо на шоссе.

Выбор редакции

Loading...