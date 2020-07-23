"Безумный Макс" по-русски. По улицам Тольятти проехал горящий грузовик — видео

Видео: соцсети
В Тольятти по улице Коммунальной проехал горящий грузовик. Жутковатым видео в соцсетях поделились пользователи соцсетей. Движение машины сопровождалось звуками слабых взрывов.
В соцсетях произошедшее сравнили со сценами из фильмов "Безумный Макс" и "Призрачный гонщик". Как предположили местные жители, пожар мог возникнуть из-за того, что в кузов загрузили что-то тлеющее. Некоторые предположили, что в кузове мог быть горячий металл.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, это был мусоровоз, в котором горел мусор. Машину потушили, о жертвах и пострадавших сведений нет.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве мотоцикл загорелся и взорвался прямо на шоссе.
Лента новостей
Вакцинацию россиян из групп риска могут начать уже в августе
сегодня в 16:05
Сотрудник ЧОПа украл со склада лекарства почти на полмиллиона. И продолжил его охранять
сегодня в 16:04
Александр Калягин пожелал удачи и вдохновения участникам первого в России чемпионата творческих компетенций ArtMasters
сегодня в 15:54