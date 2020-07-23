Дачную амнистию предложили продлить ещё на пять лет
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Этот режим позволяет в упрощённом порядке оформлять права на недвижимость.
В Госдуму внесён проект закона о продлении до марта 2026 года дачной амнистии, а также о её расширении. Как сообщила пресс-служба думского Комитета по госстроительству, авторы документа — его руководитель Павел Крашенинников и группа сенаторов.
— Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года, — говорится в сообщении.
В комитете напомнили, что амнистию ввели 14 лет назад. Она позволила гражданам оформить в упрощённом порядке более 13 миллионов объектов недвижимости. Теперь предлагается включить в схему и земельные участки, а не только строения.
На данный момент дачная амнистия рассчитана до 1 марта 2021 года.
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