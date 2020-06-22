YouTube заблокировал видео с разоблачением фейков. Правда не выгодна ресурсу?

Ресурс снял с публикации видео, где автор аргументированно разоблачает фейки, а не строит конспирологические теории. Видимо, ролик просто не понравился владельцам ресурса.

В начале мая член ОП РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич запустил авторский проект "Фейкам нет" на "Ютубе". Там он рассказывал о неподтверждённых новостях, которые наводнили страну на фоне пандемии коронавируса.

19 июня YouTube без предупреждений удалил 28-й выпуск передачи за "недопустимый контент". Автор не получил сообщения с разъяснением или хотя бы указанием причины блокировки видео — оно просто было удалено с ресурса.

— YouTube без объяснений полностью удалил ролик. Удивительно, что это проект, в котором я аргументированно разоблачал фейки о нашей стране — как о коронавирусе, так и фейки, связанные с общественно-политической ситуацией, — комментирует ситуацию Александр Малькевич.

Это ещё раз заставило напомнить о политике модерации контента на "Ютубе" и других открытых площадках: критерии оценки постов неизвестны, удалить могут что угодно и делают это, как правило, на политической почве.

Как оценивать действия YouTube?

В этом не сомневается Александр Малькевич. По мнению автора того самого ролика, США ведут информационную войну с Россией и таким образом пытаются помешать распространению правдивой информации о нашей стране.

Особенно ситуация вызывает подозрение, если посмотреть на отношение сайта к откровенно лживому контенту. Например, YouTube не удаляет рекламу фишинговых сайтов или других мошенников. Потому что они платят, это способ заработать.

— Хочу напомнить, что на площадке до сих пор находится реклама сайтов и услуг абсолютно мошеннического характера. До сих пор рекламируются так называемые компенсационные центры, в которые нужно обратиться для якобы получения каких-то выплат. Это точно фейк и мошенничество, но, даже несмотря на обращения в администрацию, эти ресурсы не заблокированы, — говорит Александр Малькевич.

Это касается и других американских сайтов. 9 Мая "Фейсбук" удалял посты с фотографией советского солдата с флагом СССР над Рейхстагом. При этом Белый дом поздравил с Днём Победы США и Великобританию, умолчав про СССР, и снова никакой реакции на очевидный фейк. "Твиттер" без объяснений отметил твиты президента США Дональда Трампа как фейковые, тоже ничего не разъяснив. Оба раза компании обвинили в цензуре, и доказать обратное почти невозможно.

Как решить проблему?

Американские компании напрочь отказываются вести диалог с российской властью. И это усложняет ситуацию — на них почти невозможно повлиять законодательно.

— YouTube — американская площадка, и воздействовать на неё со стороны государства будет трудно. Роскомнадзор должен спросить у YouTube, почему именно было удалено видео, и принимать решение в соответствие с их ответом, — говорит директор АППСИМ Владимир Зыков.

Поэтому их нужно вынудить начать вести диалог с государством. Чтобы как минимум в случае блокировки видео автор мог получить разъяснение. А лучше бы имел на руках правила пользования площадкой, чтобы знал, как не попасть под блокировку.

В идеале задача государства — разработать универсальные прозрачные правила модерации размещаемого контента со стороны самих интернет-ресурсов и установить единые для всех правила проверки размещаемого контента. Впрочем, директор АППСИМ считает, что такую схему нереально воплотить. Скорее важно просто сделать так, чтобы американские площадки перестали игнорировать государство, а пользователи получили сводку правил, которым они должны следовать, иначе будут забанены.