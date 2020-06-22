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YouTube заблокировал видео с разоблачением фейков. Правда не выгодна ресурсу?

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Фото © Shutterstock

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Ресурс снял с публикации видео, где автор аргументированно разоблачает фейки, а не строит конспирологические теории. Видимо, ролик просто не понравился владельцам ресурса.

В начале мая член ОП РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич запустил авторский проект "Фейкам нет" на "Ютубе". Там он рассказывал о неподтверждённых новостях, которые наводнили страну на фоне пандемии коронавируса.

19 июня YouTube без предупреждений удалил 28-й выпуск передачи за "недопустимый контент". Автор не получил сообщения с разъяснением или хотя бы указанием причины блокировки видео — оно просто было удалено с ресурса.

YouTube без объяснений полностью удалил ролик. Удивительно, что это проект, в котором я аргументированно разоблачал фейки о нашей стране — как о коронавирусе, так и фейки, связанные с общественно-политической ситуацией, — комментирует ситуацию Александр Малькевич.

Это ещё раз заставило напомнить о политике модерации контента на "Ютубе" и других открытых площадках: критерии оценки постов неизвестны, удалить могут что угодно и делают это, как правило, на политической почве.

Как оценивать действия YouTube?

В этом не сомневается Александр Малькевич. По мнению автора того самого ролика, США ведут информационную войну с Россией и таким образом пытаются помешать распространению правдивой информации о нашей стране.

Особенно ситуация вызывает подозрение, если посмотреть на отношение сайта к откровенно лживому контенту. Например, YouTube не удаляет рекламу фишинговых сайтов или других мошенников. Потому что они платят, это способ заработать.

Хочу напомнить, что на площадке до сих пор находится реклама сайтов и услуг абсолютно мошеннического характера. До сих пор рекламируются так называемые компенсационные центры, в которые нужно обратиться для якобы получения каких-то выплат. Это точно фейк и мошенничество, но, даже несмотря на обращения в администрацию, эти ресурсы не заблокированы, — говорит Александр Малькевич.

Это касается и других американских сайтов. 9 Мая "Фейсбук" удалял посты с фотографией советского солдата с флагом СССР над Рейхстагом. При этом Белый дом поздравил с Днём Победы США и Великобританию, умолчав про СССР, и снова никакой реакции на очевидный фейк. "Твиттер" без объяснений отметил твиты президента США Дональда Трампа как фейковые, тоже ничего не разъяснив. Оба раза компании обвинили в цензуре, и доказать обратное почти невозможно.

Как решить проблему?

Американские компании напрочь отказываются вести диалог с российской властью. И это усложняет ситуацию — на них почти невозможно повлиять законодательно.

YouTube — американская площадка, и воздействовать на неё со стороны государства будет трудно. Роскомнадзор должен спросить у YouTube, почему именно было удалено видео, и принимать решение в соответствие с их ответом, — говорит директор АППСИМ Владимир Зыков.

Поэтому их нужно вынудить начать вести диалог с государством. Чтобы как минимум в случае блокировки видео автор мог получить разъяснение. А лучше бы имел на руках правила пользования площадкой, чтобы знал, как не попасть под блокировку.

В идеале задача государства — разработать универсальные прозрачные правила модерации размещаемого контента со стороны самих интернет-ресурсов и установить единые для всех правила проверки размещаемого контента. Впрочем, директор АППСИМ считает, что такую схему нереально воплотить. Скорее важно просто сделать так, чтобы американские площадки перестали игнорировать государство, а пользователи получили сводку правил, которым они должны следовать, иначе будут забанены.

Американские компании должны подчиняться российским законам. Нужно, чтобы они открыли российское представительство — YouTube отдельно и Google. Помимо удаления видео вторая компания должна сообщить, как она обращается с личными данными пользователей, — объясняет ситуацию Владимир Зыков.

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