Сотрудник ЧОПа украл со склада лекарства почти на полмиллиона. И продолжил его охранять

В подмосковных Химках сотрудник ЧОПа похитил с охраняемого им аптечного склада ООО "Магнит фарма" лекарства от рака почти на полмиллиона рублей. По словам источника Лайфа, никакой трогательной причины у Евгения на это не было — с онкологией ни сам мужчина, ни кто-либо из его родственников не сражается. Он просто решил подзаработать и отдать долги.

Евгений работает на складе вместе со своей женой. У него двое детей, также он пытается усыновить двоих детей супруги. Зарплаты у четы не очень высокие, а мужчина к тому же накопил долги. Вот он и решил незаметно решить вопрос с помощью препарата "Нинларо" стоимостью 225 тысяч рублей. Одна упаковка, видимо, долги Евгения не покрыла бы. Поэтому 2 июля он отправился на работу и взял со склада две.

Основную работу Евгений терять не собирался. Он просто продолжил и дальше охранять склад. Так прошло почти три недели — до внеплановой ревизии. 21 июля пропажа раскрылась. В ходе проверки подозрения полиции пали на Евгения. Не в пользу мужчины выступила и его супруга. Она рассказала о долгах мужа и о том, что он уже привлекался за кражу, но тогда спасся от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

При этом Евгений очень удивился, когда его отстранили от работы. Фармацевтическая компания предпочла больше не иметь такого охранника, а потом и вовсе зачистила ряды.