Показан первый трейлер STALKER 2. Игра не выйдет на PlayStation 4
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Как минимум на старте продаж игра будет доступна только на игровых платформах Microsoft — PC и Xbox.
На презентации Xbox Game Showcase показан первый трейлер шутера STALKER 2.
Игра выйдет на Xbox Series X и PC. Дата релиза неизвестна.
STALKER — франшиза, выпускаемая украинской студией GSC Game World. Это шутер от первого лица.
Серия состоит из трёх игр: "Тени Чернобыля", "Чистое небо" и "Зов Припяти". Последняя часть вышла в октябре 2009 года.