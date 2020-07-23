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Опубликовано 23 июля 2020, 17:02
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Показан первый трейлер STALKER 2. Игра не выйдет на PlayStation 4

Скрин © YouTube / Xbox

Скрин © YouTube / Xbox

Как минимум на старте продаж игра будет доступна только на игровых платформах Microsoft — PC и Xbox.

На презентации Xbox Game Showcase показан первый трейлер шутера STALKER 2.

Игра выйдет на Xbox Series X и PC. Дата релиза неизвестна.

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STALKER — франшиза, выпускаемая украинской студией GSC Game World. Это шутер от первого лица.

Серия состоит из трёх игр: "Тени Чернобыля", "Чистое небо" и "Зов Припяти". Последняя часть вышла в октябре 2009 года.

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Денис Марков
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