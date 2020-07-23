Очевидцы засняли, как толпа поймала детей, которые выпрыгнули из горящего дома с высоты 12 метров

Тревожный случай на днях произошёл в Сен-Мартен-д’Эре во Франции. Прохожие заметили, как огонь вырывается из окон квартиры, когда в проёме показался ребёнок. Он прокричал, что дома никого нет и у них нет ключей от входной двери, а квартира уже полыхает. Поэтому прохожие собрались в кучу, чтобы поймать мальчика и его брата, когда те будут прыгать, пишет Lad Bible.

Видео © Facebook / Sky TG24

Квартира находилась на третьем этаже на высоте 12 метров, поэтому дети боялись, что разобьются. Но прохожие, среди которых был 25-летний Атомани Валид, уверяли, что поймают. Поэтому сперва мальчик сбросил младшего брата, а затем и спрыгнул сам. Каждый прыжок сопровождался жуткими криками очевидцев, которые очень боялись, что всё закончится трагедией.

Фото © Facebook / Sky TG24

Я видел, как в окне кричали двое детей. Это было на третьем этаже. Было много пламени, дыма и взрывов, даже внутри здания. Дети были так напуганы, они сильно плакали Атомани Валид

Гиф © Facebook / Sky TG24