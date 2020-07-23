Очевидцы засняли, как толпа поймала детей, которые выпрыгнули из горящего дома с высоты 12 метров

Тревожный случай на днях произошёл в Сен-Мартен-д’Эре во Франции. Прохожие заметили, как огонь вырывается из окон квартиры, когда в проёме показался ребёнок. Он прокричал, что дома никого нет и у них нет ключей от входной двери, а квартира уже полыхает. Поэтому прохожие собрались в кучу, чтобы поймать мальчика и его брата, когда те будут прыгать, пишет Lad Bible.
Видео © Facebook / Sky TG24
Квартира находилась на третьем этаже на высоте 12 метров, поэтому дети боялись, что разобьются. Но прохожие, среди которых был 25-летний Атомани Валид, уверяли, что поймают. Поэтому сперва мальчик сбросил младшего брата, а затем и спрыгнул сам. Каждый прыжок сопровождался жуткими криками очевидцев, которые очень боялись, что всё закончится трагедией.
Фото © Facebook / Sky TG24
Я видел, как в окне кричали двое детей. Это было на третьем этаже. Было много пламени, дыма и взрывов, даже внутри здания. Дети были так напуганы, они сильно плакали
Атомани Валид
Гиф © Facebook / Sky TG24
Но дети были пойманы и сразу переданы врачам скорой помощи, которая подоспела позднее. Оказалось, что мальчики не получили никаких серьёзных ран, а только надышались дымом и изрядно испугались. Зато пострадали двое спасателей — сам Атомани сломал руку, а его товарищ получил трещину в кости. Местные власти разбираются, почему случился пожар и где была мать, которая оставила детей в запертой квартире без присмотра.
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