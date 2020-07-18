6-летнему мальчику наложили 90 швов после того, как он закрыл собой младшую сестру от собаки

Внезапная слава недавно свалилась на голову 6-летнему Бриджеру Уолкеру. Во время прогулки с младшей сестрой он обратил внимание на соседскую собаку, которая странно себя вела. Поэтому, когда пёс, рыча, кинулся на девочку, брат бросился ему наперерез, загородив собой сестру. Мальчик получил несколько укусов в лицо и шею, прежде чем смог схватить сестру за руку и броситься домой, пишет Lad Bible .

Бриджера срочно доставили в больницу, где ему наложили около 90 швов. Родители позже спросили его, почему сын сделал это. На что мальчик дал поразительный ответ: "Я подумал, что если кто-то должен умереть сегодня, то это буду я". Этой воодушевляющей историей поделилась в "Инстаграме" тётя детей Николь. Она добавила, что сейчас племянник чувствует себя хорошо. Хоть раны и болят, но он держится молодцом и не теряет оптимизма. Правда, улыбаться он сейчас не может — шов тянется от самой губы и до виска.