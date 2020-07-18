Два друга исследовали заброшенный форт, когда нечто невидимое захлопнуло за ними дверь

Два друга — Тони Фергюсон и Пол Киссел — в свободное время занимаются охотой за всякими паранормальными явлениями. Именно поэтому хобби привело их в заброшенный форт, что находится в Хэмпшире, Великобритания. До парней доходили слухи о том, что в этом месте происходят подозрительные вещи — например, захлопываются двери. Потому ребята и решили проверить все рассказы сами, пишет Unilad.

Установив камеру в ночном режиме (в коридорах форта было слишком темно), друзья отправились изучать форт, пока их пёс не отреагировал на шум. Сэм привёл их к закрытой двери, и Тони с Полом пришлось отсмотреть двухчасовую запись, прежде чем они увидели, что случилось. Тяжёлая металлическая дверь закрылась сама собой — это и попало на камеру. Как это произошло — остаётся загадкой. Сквозняка не было, да и такую дверь он не смог бы сдвинуть. Её механизм не повреждён — дверь постоянно оставалась в том положении, в каком парни её оставляли.

Фото © Facebook / Paul Cissell

Внутри комнаты никого не было, иначе тень этого человека показалась бы на видео. Причём дверь захлопнули, не пытаясь кому-то навредить. Было ощущение, будто кто-то заметил непорядок и решил его исправить. Пол и Тони считают, что это призрак старого смотрителя форта выполняет свою работу даже после смерти. К тому же парни замечали и другие странности (например, чьи-то шаги и голоса).

Фото © Facebook / Paul Cissell