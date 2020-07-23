Старшеклассница забеременела и родила ребёнка, хотя сама ни разу не занималась сексом

В вирусном видео девушка из Массачусетса, США, рассказала, что, когда она заканчивала школу в 19 лет, у неё прекратились месячные. И хотя все прекрасно знают, что это означает, Сэмми сразу отвергла вариант беременности — ведь секса у неё просто никогда не было. Однако парень девушки попросил её сделать тест на беременность. Положительный результат анализа поверг молодую пару в шок.

Кадры из видео © TikTok / sammiisabelx3 надпись на фото: "Ночь, когда я узнала, что могу быть беременна"

Когда девушка пришла к врачу на осмотр, он заявил, что срок уже пять недель. Несмотря на то что впереди были выпускные экзамены, девушка всё-таки решила оставить ребёнка. И сейчас ни о чём не жалеет. По мнению Сэмми, хоть у них с парнем и не было секса в привычном понимании, оказалось, что даже близости без пенетрации иногда достаточно, чтобы забеременеть.

Сейчас Сэмми уже 26 лет. Плод "непорочного" зачатия уже вырос, и у него даже появился брат.