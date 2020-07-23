Старшеклассница забеременела и родила ребёнка, хотя сама ни разу не занималась сексом

В вирусном видео девушка из Массачусетса, США, рассказала, что, когда она заканчивала школу в 19 лет, у неё прекратились месячные. И хотя все прекрасно знают, что это означает, Сэмми сразу отвергла вариант беременности — ведь секса у неё просто никогда не было. Однако парень девушки попросил её сделать тест на беременность. Положительный результат анализа поверг молодую пару в шок.
Кадры из видео © TikTok / sammiisabelx3 надпись на фото: "Ночь, когда я узнала, что могу быть беременна"
Когда девушка пришла к врачу на осмотр, он заявил, что срок уже пять недель. Несмотря на то что впереди были выпускные экзамены, девушка всё-таки решила оставить ребёнка. И сейчас ни о чём не жалеет. По мнению Сэмми, хоть у них с парнем и не было секса в привычном понимании, оказалось, что даже близости без пенетрации иногда достаточно, чтобы забеременеть.
Сейчас Сэмми уже 26 лет. Плод "непорочного" зачатия уже вырос, и у него даже появился брат.
Кадры из видео © TikTok / sammiisabelx3
Гинеколог Дженнифер Линкольн дала комментарий изданию Buzzfeed по поводу случая Изабел. Хотя ситуация крайне редкая, но всё же вполне реальная. Поэтому специалист умоляет подростков ответственнее относиться ко всем половым контактам.
Для того чтобы забеременеть, сперма должна попасть в вагину. И каким путём, не особо важно — из пениса, на пальце... Как только она внутри, сперматозоиды могут пройти через шейку матки и встретиться с яйцеклеткой в маточной трубе и... готово
Дженнифер Линкольн
Гинеколог
WOW-news
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