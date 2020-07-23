Латвийский баскетболист сделал предложение Анне Седоковой спустя год отношений

Фанаты 37-летней украинской певицы Анны Седоковой, затаив дыхание, ждали, когда же влюблённые устроят свадьбу, и этот момент настал. Артистка уже около года встречалась с 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, которого увела из семьи с маленьким ребёнком. Несмотря на это, поклонники поддерживали пару, ведь Анна отзывалась о нём с такой теплотой и любовью, что устоять было невозможно.
И вот наконец-то и певица, и спортсмен объявили в "Инстаграме", что свадьбе быть. Янис сделал Анне предложение во Флориде, куда пара приехала на день рождения дочери певицы Моники. Экс-участница группы "ВИА Гра" заявила, что ответила согласием и обещает стать самой лучшей женой, партнёром, другом и мамой их общим детям.
Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить, несмотря ни на что. <...> Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность
Анна Седокова
Фанаты отметили небывалый энтузиазм кумира, хоть это не первые отношения Анны и не первый брак. От первого мужа — футболиста Валентина Белькевича — у певицы осталась дочь Алина, от второго — бизнесмена Максима Чернявского — дочь Моника, а от третьего — бизнесмена Артёма Комарова — сын Гектор.