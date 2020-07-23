Латвийский баскетболист сделал предложение Анне Седоковой спустя год отношений

Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить, несмотря ни на что. <...> Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность

Анна Седокова