Модель из Самары выставила счёт, сколько должны платить парни, желающие с ней встречаться

Блогерша и модель из Самары Танита Чочиева — девушка, которая точно знает себе цену во всех смыслах. Она участвует в фотосессиях и снимает обзоры на продукты и услуги. На стене во "ВКонтакте" модель часто публикует своё мнение по различным спорным вопросам, и такая смелость девушки не осталась незамеченной. В личные сообщения блогерши часто приходят предложения познакомиться, но Танита всем отказывает, ведь они не подходят её критериям.

Фото © "ВКонтакте" / Танита Чочиева

Чтобы сэкономить и себе, и другим время, девушка подсчитала, в какую сумму будет обходиться своему парню. Список получился внушительным: на косметологические процедуры у модели в месяц уходит около 36 тысяч рублей, ещё 35 — на одежду и развлечения. Это не считая поездок за границу, долгосрочные косметические процедуры, украшения и айфоны. Такие условия немного смутили всех желающих на руку и сердце и возмутили многих пользователей Сети.

Фото © "ВКонтакте" / Танита Чочиева

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Фото © "ВКонтакте" / Танита Чочиева