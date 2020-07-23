Лобода устроила горячую съёмку в бикини, позируя у бассейна вместе с младшей дочкой

Популярная 37-летняя украинская певица Светлана Лобода не теряет времени на отдыхе даром, вовсю наслаждаясь солнцем и общением с дочерьми. В этот раз она опубликовала в своём инстаграме, как проводит время с Тильдой, плескаясь в бассейне. Экс-участница группы "ВИА Гра" надела купальник оливкового цвета, который идеально сочетался с её загорелой кожей и светлыми волосами. Их Светлана забрала наверх, чтобы не мешали.
Певица дополнила образ золотой цепочкой. Маленькую Тильду звезда нарядила в плавки с растительным принтом и не забыла прикрыть голову банданой, чтобы не напекло солнце. А чтобы обе барышни на все сто процентов соответствовали пляжному стилю, они надели солнцезащитные очки. Подписчики Светланы растерялись, не зная, кем восторгаться в первую очередь, поэтому досталось всем.
Светлана, вы красотулька, а Тильда — такая лапулька😘
Красотка💕 С каждым годом выглядите моложе👍
Такие хорошенькие😍
Присутствие малышки в кадре охладило привычный пыл комментаторов, поэтому количество предложений руки и сердца заметно убавилось, как и других, менее приличных предложений. Но фигурой певицы восторгались все — и не зря, ведь Светлана серьёзно подходит к своему внешнему виду. Она регулярно занимается спортом, выкладывая видео и фото тренировок. Так певица надеется привлечь к здоровому образу жизни своих подписчиков в "Инстаграме", которых собралось уже 5,9 млн.