Лобода устроила горячую съёмку в бикини, позируя у бассейна вместе с младшей дочкой

Популярная 37-летняя украинская певица Светлана Лобода не теряет времени на отдыхе даром, вовсю наслаждаясь солнцем и общением с дочерьми. В этот раз она опубликовала в своём инстаграме, как проводит время с Тильдой, плескаясь в бассейне. Экс-участница группы "ВИА Гра" надела купальник оливкового цвета, который идеально сочетался с её загорелой кожей и светлыми волосами. Их Светлана забрала наверх, чтобы не мешали.

Фото © Instagram / lobodaofficial

Певица дополнила образ золотой цепочкой. Маленькую Тильду звезда нарядила в плавки с растительным принтом и не забыла прикрыть голову банданой, чтобы не напекло солнце. А чтобы обе барышни на все сто процентов соответствовали пляжному стилю, они надели солнцезащитные очки. Подписчики Светланы растерялись, не зная, кем восторгаться в первую очередь, поэтому досталось всем.

Фото © Instagram / lobodaofficial

Светлана, вы красотулька, а Тильда — такая лапулька😘 ksusha.1602

Красотка💕 С каждым годом выглядите моложе👍 <br/>l.lyubov

Фото © Instagram / lobodaofficial