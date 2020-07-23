Старики примерили одежду, которую забыли клиенты их прачечной, и на следующий день проснулись звёздами

Инстаграм-аккаунт wantshowasyoung существует меньше месяца, а на него подписано больше 100 тысяч человек. В блоге престарелые владельцы прачечной делятся своими фотографиями в разных образах, и некоторые кадры достойны обложек журналов.

Фото © Instagram / wantshowasyoung

Идея пришла в голову внуку владельцев, когда те пожаловались ему на скуку. Тогда молодой человек решил организовать старикам фешен-съёмку. Тем более, с выбором образов никаких проблем не было — забытая клиентами одежда уже долгие годы лежит в закромах прачечной, пишет South China Morning Post. Оказалось, даже если тебе за восемьдесят, выглядеть стильно — совсем не так сложно, как это принято считать.

Фото © Instagram / wantshowasyoung

В профиле Ванджи и Шо-Эр совсем немного публикаций, но те редкие фотографии набирают десятки тысяч лайков. В комментариях под снимками их внук-администратор соцсетей оставляет вдохновляющие напоминания о том, что стиль неподвластен возрасту. Конечно, про юмор тоже не забывают.

Что ж, как вам их видение стиля? Надеемся, так все поймут, что возраст — не препятствие для того, чтобы наслаждаться модой, и даже старые вещи могут превратиться в трендовую одежду! Кстати, дружеское напоминание: не забудьте забрать из прачечной свои вещи wantshowasyoung

Фото © Instagram / wantshowasyoung

А недавно аккаунт пенсионеров начали обсуждать вне соцсети. Медиа по всему миру поделились их забавной и милой историей. И, судя по комментариям, теперь у парочки есть фанаты со всех уголков земли. Впрочем, неудивительно.

Они одеваются круче, чем я! Пользователь Facebook