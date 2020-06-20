Бизнесвумен придумала способ, как быстро продавать одежду мёртвых людей, и выглядит это ещё страшнее

Последние три года Канитта Тонгнак продавала одежду из гардеробов мертвецов на улицах Чон Даен на севере Таиланда. Но из-за пандемии CoViD-19 бизнес пришлось трансформировать. Женщина завела специальный аккаунт для её магазинчика, в котором проводила стримы, где пыталась сбыть залежи товара. Вот только эфиры смотрели лишь пара человек. Тогда в голову тайки пришла гениальная мысль.

"Раз я продаю одежду мертвецов, почему бы мне самой не стать нежитью?" — подумала Канитта и отправилась за гримом. Уже через пять дней на её ночной стрим пришло больше четырёх тысяч человек. Мало того, продажи тоже взлетели до невиданных отметок. Женщина рассказывает, что в офлайне она никогда не продавала столько вещей за такое маленькое время.

Во время эфиров Тонгнак сама примеряет одежду, которую продаёт. И она к этому уже привыкла. На неловкость нет времени, ведь она занимается тем, что помогает прокормить свою семью. "Ты должен делать то, что должен" — говорит тайка.