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Бизнесвумен придумала способ, как быстро продавать одежду мёртвых людей, и выглядит это ещё страшнее

40-летняя тайка занимается онлайн-продажей подержанной одежды. Чтобы привлечь внимание к своему бизнесу, женщина выбрала весьма специфичный способ. Так как большая часть вещей в магазине ранее принадлежала умершим людям, она перевоплощается в зомби во время прямых эфиров.

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Фото © Twitter / medo_b

Последние три года Канитта Тонгнак продавала одежду из гардеробов мертвецов на улицах Чон Даен на севере Таиланда. Но из-за пандемии CoViD-19 бизнес пришлось трансформировать. Женщина завела специальный аккаунт для её магазинчика, в котором проводила стримы, где пыталась сбыть залежи товара. Вот только эфиры смотрели лишь пара человек. Тогда в голову тайки пришла гениальная мысль.

Фото © Twitter / medo_b

"Раз я продаю одежду мертвецов, почему бы мне самой не стать нежитью?" — подумала Канитта и отправилась за гримом. Уже через пять дней на её ночной стрим пришло больше четырёх тысяч человек. Мало того, продажи тоже взлетели до невиданных отметок. Женщина рассказывает, что в офлайне она никогда не продавала столько вещей за такое маленькое время.

Во время эфиров Тонгнак сама примеряет одежду, которую продаёт. И она к этому уже привыкла. На неловкость нет времени, ведь она занимается тем, что помогает прокормить свою семью. "Ты должен делать то, что должен" — говорит тайка.

Кадр из видео © Facebook / Thairath — ไทยรัฐออนไลน์

Теперь Тонгнак проводит свои трансляции каждую ночь с 22 часов вечера до 3 ночи по местному времени. И хоть это весьма непривычное время для онлайн-аукционов, оно полностью соответствует жуткой атмосфере, царящей в эфирах. К тому же зрителям это нравится. С каждым разом просмотров всё больше и больше, пишет Oddity Central.

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