Девушка стала есть вдвое больше, и это сделало её ещё соблазнительней на зависть всем худеющим

Сейчас 29-летняя блогерша Лорен Симпсон из Австралии может похвастаться эффектными мышцами и с уверенностью сказать, что любит себя и своё тело. Но пять лет назад всё было иначе. Девушка истощала себя диетами, бежала от богатых углеводами продуктов как от огня и изнуряла организм тренировками в погоне за заветной катастрофической худобой. В итоге она худела, однако становилась всё несчастнее, а её здоровье — всё хуже.

Фото © Instagram / laurensimpson

Когда я только начала тренироваться, я думала, что самое "идеальное" тело — самое худое, какое только можно получить. Вот о чём тогда говорили все социальные сети. И знаете что... Я сильно похудела, стала супертощей. Но я была крайне несчастна, нездорова и имела низкую самооценку Лорен Симпсон

Фото © Instagram / laurensimpson

И в какой-то момент Лорен поняла, что дальше так продолжаться не может. Теперь она боялась не того, что будет много весить, а того, что станет больным человеком, истощённым физически и морально. Девушка полностью пересмотрела свой подход к питанию и стала употреблять вдвое больше калорий, а постоянные кардиотренировки заменила на силовые, пишет The Sun.

Я поняла, что еда не враг. Я больше не хотела быть худой — я хотела быть сильной Лорен Симпсон

Фото © Instagram / laurensimpson