Местные жители думали, что достали из реки мертвеца, но, присмотревшись получше, поверили в проклятье

Жители мексиканского городка Сан Антонио ла Эсперанса думали, что достали из реки труп. Но, когда сняли с него ткань и верёвки, поняли, что ошибались. Однако открытие облегчения не принесло, а ещё сильнее напугало. На них пустыми глазами смотрела жуткая кукла чревовещателя размером с человека, у которой были когтистые руки-клешни, пишет Surdigital.

Фото © Twitter / horrorlosers

Очевидцев так встревожила "дьявольская" находка, что они решили её сжечь. Куклу облили бензином, ожидая, что она вспыхнет как спичка, избавив жителей от страхов и терзаний. Однако всё оказалось не так просто. Пугающая фигура отказывалась гореть, что довело окружающих до паники и заставило поверить в то, что она проклята.

Фото © Twitter / horrorlosers

Не зная, как поступить, жители городка обратились к священнику, который пообещал освятить реку, место, где лежит кукла, и прочесть молитву над ней самой. И только тогда труды оказались не напрасны — огонь наконец вспыхнул. Однако у очевидцев и людей, знакомых с ситуацией, осталось много вопросов. Они до сих пор никак не могут взять в толк, зачем чревовещателю понадобилось избавляться от куклы таким странным способом.

Фото © Twitter / horrorlosers

С тех пор загадочная история стала вирусной, а страшные фотографии разлетелись по соцсетям. Новостью впечатлился даже знаменитый мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо, снявший в том числе фэнтезийную драму "Лабиринт Фавна" и фильм ужасов "Багровый пик". Он репостнул запись про куклу в "Твиттере".