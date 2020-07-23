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Актёр из "Остаться в живых" шокировал поклонников, ведь за 10 лет он ничуть не постарел

Дэниэл Дэ Ким — живое доказательство того, что жизнь без старения возможна. Актёр, исполнивший роль Джина Квона в культовом сериале "Остаться в живых", за последние 10 лет не постарел ни на день. И мужчина даже раскрыл свой секрет.

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Фото © Instagram / danieldaekim

В день отца в приложении TikTok появился тренд, в котором пользователи воспроизводили свои старые фотографии с папами. Семья Ким тоже в нём поучаствовала. Актёр вместе с сыновьями выбрал фотографию, которая была сделана больше десяти лет назад. Конечно, многое изменилось — мальчики стали подростками, а вот над Дэниэлом, похоже, время не властно.

Кадры из видео © TikTok / jacksontkim

Ролик был опубликован в приложении TikTok в аккаунте сына актёра, поэтому медиа обратили на него внимание лишь спустя месяц, но тогда это был полный фурор. Фанаты фильма "Остаться в живых" недоумевали, как это вообще возможно, что за десять лет Ким постарел меньше, чем большинство людей за десять месяцев. Гольфистка Мишель Ви Вест спросила у Дэниэла, какой магией он пользуется. Актёр её обнадёжил. "Гольф", — написал он в "Инстаграме".

Фото © Instagram / danieldaekim

Мало того, оказалось, это уже не первый раз, когда семья Ким воссоздаёт старые фотографии. Их тоже нашли пользователи "Твиттера"

Фото © Twitter / victoriayovita

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