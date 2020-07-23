Трамп заявил Путину о надежде избежать дорогостоящей гонки вооружений

Президент США Дональд Трамп во время сегодняшнего телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным выразил надежду, что получится избежать дорогостоящей гонки вооружений между Штатами, Россией и Китаем. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

— Президент Трамп вновь заявил о своей надежде избежать дорогостоящей трёхсторонней гонки вооружений между КНР, РФ и США, — отметили там.

Также Трамп сказал, что с нетерпением ожидает прогресса на переговорах в Вене по поводу контроля над вооружением.