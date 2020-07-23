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Российский истребитель перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Су-27 вернулся на базу, когда "гость" взял обратный курс.

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Фото © Официальный сайт Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 сегодня был поднят в воздух из-за появления у границ страны над Чёрным морем американского самолёта-разведчика Р-8А "Посейдон". Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа, — отметили там.

Истребитель приблизился к "Посейдону", опознал принадлежность воздушного судна и вернулся на аэродром, когда "гость" развернулся.

Подчёркивается, что Су-27 совершал полёт согласно международным правилам. Американский разведчик российскую границу не нарушил.

Ранее Лайф сообщал, что всего за неделю воздушную разведку вдоль границы России проводило 32 иностранных самолёта.

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